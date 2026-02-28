純烈の後上翔太と元AKB48の横山由依「新婚さんいらっしゃい！」場面カット（C）ABCテレビ 3月1日放送の『新婚さんいらっしゃい！』（ひる12時55分〜）に、2024年12月に結婚を発表した純烈の後上翔太（39）と元AKB48の横山由依（33）夫妻が登場する。ビッグカップル誕生の裏側にある、初対面の印象から結婚に至るまでの秘話が明かされる。【写真】純烈の後上翔太と元AKB48の横山由依が出演「新婚さんいらっしゃい！