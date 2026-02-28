◆第３３回チューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神競馬場・芝１６００メートル、１〜３着に桜花賞の優先出走権）＝２月２８日、栗東トレセンナムラコスモス（牝３歳、栗東・大橋勇樹厩舎、父ダノンプレミアム）は、角馬場で入念に乗り運動を行った。落ちつきがあり、中１週でも雰囲気はいい。大橋調教師は「変わりなく元気だよ。以前よりも背が伸びて、カイバ食いもいいし、体重は気にしていない」と笑みを浮かべる。初勝利は４