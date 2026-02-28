元「ＫＡＴ―ＴＵＮ」の亀梨和也が２８日、都内で４月スタートのテレビアニメ「神の雫（しずく）」（ＴＯＫＹＯＭＸ、ＢＳ日テレ、カンテレなどで２クール放送）の先行上映会イベントに出席した。原作・亜樹直氏／作画・オキモトシュウ氏によるワインがテーマの同名コミックのアニメ版。亀梨は２００９年の日本テレビ系ドラマでも主人公・神咲雫を演じており、実写でもアニメでも主演を果たすこととなった。亀梨は２３日に