江蘇省の南京港竜潭コンテナターミナル。（１月１４日、ドローンから、南京＝新華社配信／楊素平）【新華社北京2月28日】中国国家外貨管理局が28日発表した2026年1月の国際収支統計によると、モノとサービスを合わせた貿易額は4兆6625億元（1元＝約23円）だった。うち輸出は2兆6211億元、輸入は2兆415億元で、貿易収支は5796億元の黒字となった。サービス貿易の主要項目別貿易額は旅行サービスが2119億元、輸送サービスが1829