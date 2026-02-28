アメリカとイスラエルがイランに対する攻撃を始めたと表明したことを受け、高市総理は自身のXで「懸念があったことから、これまでも早めの邦人退避など、万一に備えた対応をしておりましたが、一報を受け、直ちに、私から関係省庁に対し、情報収集を徹底すること、残っておられる邦人の安全確保に向け、万全の措置を講じることを指示しました」と状況を説明しました。高市総理は28日、石川県・金沢市に出張していますが、「東京に