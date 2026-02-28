茨城県水戸市でネイリストの31歳の女性が殺害された事件で、殺人の罪で起訴された男が女性の車に位置情報を送る「紛失防止タグ」を取り付けたとみられることがわかりました。茨城県城里町の会社員・大内拓実被告（28）は去年12月31日、水戸市のアパートで元・交際相手の小松本遥さん（31）を殺害した罪で今月10日に起訴されています。大内被告は事件前、小松本さんの実家に位置情報を送る、「紛失防止タグ」が入ったぬいぐるみを送