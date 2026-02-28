◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン―中日（2026年2月28日バンテリンD）侍ジャパンは28日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合・中日戦（バンテリンドーム）に臨んだ。ドジャース・大谷翔平投手（31）は一番乗りで球場入り。試合前練習では2日連続でフリー打撃を行い、25スイングで9本のサク越えを放った。試合前の選手紹介では、中日のマスコット「ドアラ」が左手を上げて準備していたが