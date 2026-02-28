タレントのJOY（40）が28日、自身のSNSを更新。AI加工した丸刈り写真を投稿し、注目を集めている。Xでは「加工で坊主にされたんだけどただのプリズンブレイクじゃん」と人気ドラマ「プリズン・ブレイク」に例えつつ、「坊主あり？なし？」とファンに投げかけた。インスタグラムでも「加工で坊主にされました。坊主あり？なし？笑」とつづり、同じ写真を投稿した。フォロワーからは「違和感なし」「似合ってる」「プリズン