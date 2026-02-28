演歌歌手一条貫太（29）が28日、東京・浅草公会堂で、「一条貫太リサイタル〜魅力のすべて2〜」を行った。同公演は“演歌に限らずジャンルを越えて観客を楽しませたい”という思いから24年11月、第1回を同所で開催した。2度目となる今回は自身初となる殺陣に挑戦。「スケジュールもなかったので練習が3、4回でしたが、先生たちが真剣に教えてくださった」。休憩を挟んでの後半の幕開けとともに披露。かなり激しい殺陣だが、「初心