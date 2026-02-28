外務省は、アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃に伴い、注意を促すスポット情報を発出した。イランに滞在中の人には、商用便が運航している間に速やかに国外に退避するよう求めている。イランには危険レベル4（退避勧告）が発出されている。また、中東やヨーロッパの広い地域に、中東情勢の影響について最新情報を収集し、アメリカの軍事施設などに近づかないことなどを求める広域情報を発出した。さらに、イラン、エジプト