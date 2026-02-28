◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ西▽第４節Ｇ大阪２―２（ＰＫ５―４）清水（２８日・パナソニックスタジアム吹田）Ｇ大阪がホームで清水をＰＫ戦の末に振り切った。前節のアウェー岡山戦（２２日・ＪＦＥス）に続き、リーグ２連勝。ＡＣＬ２の浦項戦（１９日・パナスタ）からは公式戦３連勝とした。元日本代表ＦＷ宇佐美貴史を左足肉離れのために欠くＧ大阪だが、前半から攻撃陣が存在感を見せた。２７分、ＦＷデニス・ヒュ