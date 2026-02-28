高市首相は２８日午後、米軍によるイラン攻撃が始まったことを受け、情報収集や現地邦人の安全確保に万全を期すよう関係省庁に指示した。自身のＸ（旧ツイッター）で明らかにした。Ｘへの投稿は、石川県知事選の応援演説のため金沢市を訪れている最中に行われた。首相は「逐次報告を受け、必要な対応を指示している。東京に戻り次第、関係閣僚から報告を受ける」とし、「日本政府としてあらゆるリスクに備え、万全の対応を行っ