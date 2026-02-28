明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第4節の12試合が28日に行われた。RB大宮アルディージャは開幕4連勝。敵地のAC長野パルセイロ戦は泉柊椰の2ゴールで先制すると、1点を返されたものの逃げ切った。西ではテゲバジャーロ宮崎も4連勝を達成。敵地のFC琉球戦は渡邉英祐の2試合連続得点で先制すると、武颯に今季初得点が生まれ、2−0の完封勝利を収めた。ベガルタ仙台はPK戦でヴァンラーレ八戸を下したが、90分