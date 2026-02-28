2月28日、中山競馬場で行われた6R・3歳1勝クラス（牝・芝1800m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、フロレセール（牝3・美浦・辻哲英）が快勝した。1.1/2馬身差の2着にドナルンバ（牝3・美浦・上原佑紀）、3着にアイドクレース（牝3・美浦・金成貴史）が入った。勝ちタイムは1:47.1（良）。2番人気で横山典弘騎乗、レオアジャイル（牝3・美浦・杉浦宏昭）は、6着敗退。【中山5R】セットエトワールが人気に応え初勝利1.9倍の支持C