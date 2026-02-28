2月28日、中山競馬場で行われた5R・3歳未勝利（芝2000m）は、戸崎圭太騎乗の1番人気、セットエトワール（牝3・美浦・鹿戸雄一）が勝利した。クビ差の2着にホープフルワールド（牡3・美浦・伊藤大士）、3着にピエスユニーク（牝3・美浦・手塚貴久）が入った。勝ちタイムは2:01.7（良）。2番人気で三浦皇成騎乗、セツナサ（牡3・美浦・武井亮）は、5着敗退。【中山2R】単勝1.1倍パラダイスフェイスが8馬身差圧勝！圧倒的人気に応