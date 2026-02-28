2月28日、中山競馬場で行われた2R・3歳未勝利（ダ1800m）は、松山弘平騎乗の1番人気、パラダイスフェイス（牡3・美浦・牧光二）が快勝した。8馬身差の2着にスカイレックス（牡3・美浦・斎藤誠）、3着にドゥーニ（牡3・美浦・矢嶋大樹）が入った。勝ちタイムは1:52.6（重）。2番人気で鮫島克駿騎乗、サウジバラード（牡3・美浦・加藤征弘）は、競走中止となっている。【阪神12R】藤岡佑介騎手、ラスト騎乗は7着…場内から温かい