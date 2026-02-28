2月28日、阪神競馬場で行われた12R・4歳上2勝クラス（芝1400m）は、西村淳也騎乗の1番人気、ブルクトーア（牡4・栗東・長谷川浩大）が勝利した。クビ差の2着にヨウシタンレイ（牝6・栗東・藤野健太）、3着にリアライズ（牡6・栗東・石橋守）が入った。勝ちタイムは1:21.5（良）。【マーガレットS】通算1110勝目！藤岡佑介、父管理タマモイカロスで鮮やか差し切りVJRA通算1110勝、最後の勝利は父管理馬との一戦このレースで2番