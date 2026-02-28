2月28日、阪神競馬場で行われた10R・マーガレットステークス（3歳オープン・芝1200m）は、藤岡佑介騎乗の2番人気、タマモイカロス（牡3・栗東・藤岡健一）が勝利した。3/4馬身差の2着に1番人気のヒシアイラ（牡3・栗東・池江泰寿）、3着にフォーゲル（牡3・栗東・斉藤崇史）が入った。勝ちタイムは1:08.0（良）。【阪神12R】藤岡佑介騎手、ラスト騎乗は7着…場内から温かい拍手3月1日付で調教師転身親子タッグで勝利藤岡佑介