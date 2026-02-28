江頭2：50が、二階堂ふみに贈った結婚祝いが「センス良すぎる」と話題に。地元・佐賀の伝統工芸「有田焼」を選び、さらに色にも込められた“粋な理由”とは。動画コメント欄には絶賛の声が相次いでいる。二階堂ふみ○江頭が贈った結婚祝いに絶賛の声YouTubeチャンネル『エガちゃんねる EGA-CHANNEL』で公開された動画「【速報】江頭と二階堂ふみが歴史的快挙」には、江頭2：50還暦記念写真集『正面突破』の撮影を担当した二階堂ふ