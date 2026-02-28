2月28日、小倉競馬場で行われた4R・障害4歳上未勝利（芝2860m）は、小野寺祐太騎乗の3番人気、ホウオウプロサンゲ（牡5・栗東・矢作芳人）が快勝した。大差の2着にホウオウユニコーン（牡7・美浦・奥村武）、3着に1番人気のマグナレガリア（牡5・美浦・相沢郁）が入った。勝ちタイムは3:14.5（稍重）。2番人気で黒岩悠騎乗、ゴーツウキリシマ（牝6・栗東・牧田和弥）は、4着敗退。【小倉3R】河原田菜々が今年の初勝利…ミキノ