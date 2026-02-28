コ・ソヨンが女優として、9年という月日を失ってしまった。結婚後の10年間、演技ができず、2017年のドラマ出演を除けば、20年近く女優として活動していない。コ・ソヨンは2010年に俳優チャン・ドンゴンと結婚した後、育児と家族に専念し、なかなか表舞台に姿を現さなかった。【写真】コ・ソヨン、チャン・ドンゴンとお忍びデート？1997年の映画『ビート』の魅力的なロミから、映画『お姉さんが行く！』の溌溂として堂々としたナ・