２８日、イスラエル・テルアビブに立ち上る黒煙。（テルアビブ＝新華社記者／陳君清）【新華社テルアビブ2月28日】イスラエルのテルアビブで28日、黒煙が立ち上った。２８日、イスラエル・テルアビブに立ち上る黒煙。（テルアビブ＝新華社記者／陳君清）２８日、イスラエル・テルアビブに立ち上る黒煙。（テルアビブ＝新華社記者／陳君清）２８日、イスラエル・テルアビブに立ち上る黒煙。（テルアビブ＝新華社記者／陳君清）