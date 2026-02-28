【新華社東京2月28日】日本メディアの報道によると、高市早苗首相は27日、衆議院予算委員会で野党の質疑に応じた際、日本の武器輸出に国会の事前承認が必要だとする主張を否定し「政府が主体となって行うことが適切だ」と述べた。この発言は日本国内で多くの批判を招いている。国会での質疑は、自民党が最近進めている武器輸出解禁の動きに端を発している。自民党安全保障調査会は25日、「防衛装備移転三原則」の運用指針改定