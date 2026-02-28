フジテレビ「全力！脱力タイムズ」が次回３月６日のゲストを発表し、ネットが騒然となった。２７日の番組ラストで次回予告が流れ、芸人ゲスト・カズレーザーとともに、俳優ゲストとして鈴木保奈美が登場することが告知された。映像では、眼鏡をかけチェックのジャケットにネクタイ姿で参戦している。ネットでも話題となり「次回、カズレーザーと鈴木保奈美！！？？」「鈴木保奈美こんなとこ出てくれるんだ」「濃すぎる組み合