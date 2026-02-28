◇オープン戦三菱重工West3―4日本生命（2026年2月28日コザしんきんスタジアム）社会人野球の三菱重工Westが28日、今季初実戦となる日本生命とのオープン戦に臨んだ。試合は3―4のサヨナラ負けに終わったが、今季から主将に就任した坂之下晴人内野手（26）は「6番・三塁」でフル出場して4打数2安打。積極果敢なスイングで打線を鼓舞した。「新チーム初めての対外試合で何が何でも勝ちにこだわってやっていこうと試合前の