サッカー日本代表の森保一監督が28日、百年構想リーグG大阪−清水戦（パナスタ）を視察。左足を負傷している日本代表MF遠藤航（リバプール）が手術を受けたことを明かした。取材に応じた森保監督は、遠藤について「手術したということは聞いています」とし、「無事に終わったというところまで聞いています」と語った。遠藤は11日のサンダーランド戦で左足首を強くひねって途中交代。ケガの詳細は明らかになっておらず、リバ