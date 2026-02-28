イスラエルのネタニヤフ首相は先ほど、イランへの攻撃について「イランのテロ政権の脅威を取り除くための作戦を開始した」という声明を出しました。【映像】攻撃されたイランの様子イスラエル軍は「イランから領土に向けミサイル」を受けたとしてイランの報復攻撃が始まったことを発表しました。一方、イランの国営メディアはペゼシュキアン大統領は健在であると伝えています。またイスラエルとアメリカによる攻撃で一般市民