SUPER EIGHTの安田章大（41）が28日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分）に出演。全裸生活について力説した。番組では、「原始人になりたい」と言う安田が、自宅では全裸で生活していたり、普段から下着を着けないなど、独特の価値観を持っていることについて語った。そんな安田に、NON STYLE石田明（46）が「将来的には、どんな生活をしたいとかってあるんですか？」と質問。安田は「一番今行きたいのは南米に行きたい