千葉県船橋市の公園で、知り合いの女性から預かった5歳の男の子を殴るなどしてけがをさせたとして、36歳の男が警察に逮捕されました。傷害の疑いで逮捕されたのは、船橋市前原西の自称・フリーター、佐々木祐一容疑者（36）です。警察によりますと、佐々木容疑者はきのう（27日）午後、船橋市の公園で、知人の女性から預かった5歳の男の子に対し、頬を殴ったり投げ飛ばしたりしてけがをさせた疑いがもたれています。男の子は病院に