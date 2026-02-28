アメリカとイスラエルによる攻撃をうけたイランが「報復攻撃を行った」と明らかにしました。イランの軍事精鋭部隊「革命防衛隊」は28日、「報復攻撃を行った」との声明を出し、アメリカとイスラエルへの攻撃に対して反撃したことを明かしました。攻撃の詳細については分っていませんが、中東アルジャジーラは、イスラエルのほか、バーレーンにあるアメリカ海軍第5艦隊の司令部やカタールの米軍基地が標的になったと報じています。