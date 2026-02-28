SUPER EIGHTの安田章大（41）が28日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分）に出演。全裸生活について力説した。独特の哲学を持ち、普段から「原始人になりたい」と話す安田。自宅では全裸で過ごしていることを明かし、「僕らはなぜ服を着るんですか、っていう。服を着る必要がないんじゃないかと思っていまして…」と切り出す。「服を着る理由は何ですか？」と聞かれたナインティナイン岡村隆史（55）が、「今やったら、寒