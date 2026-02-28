上海市閔行区建設・管理委員会は26日、同区の遊園地・錦江楽園敷地内における中国初のハリーポッターをテーマにしたエンターテイメント施設「ハリーポッタースタジオツアー」の杭工事の許可がすでに下り、本格的に着工したことを明らかにした。土木・建築工事は2027年1月までに完成し、検査や届出なども全て完了する計画だ。中国新聞網が伝えた。「ハリーポッタースタジオツアー」は英国のロンドン、日本の東京に続いて世界で3番目