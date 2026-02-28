多くのドラえもんが登場するイベント「渋谷も、六本木も、ドラえもんだらけ！」が、3月14日（土）と3月15日（日）の2日間、東京の渋谷と六本木で開催される。【写真】ユーレイ姿やどら焼きコーデも！渋谷エリアには個性的なドラえもんが集結■渋谷＆六本木の街がドラえもん色に今回実施される「渋谷も、六本木も、ドラえもんだらけ！」は、3月27日（金）から開催される『ドラえもん』史上最大級のイベント「100％ドラえもん