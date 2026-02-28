高気圧の影響で広い範囲で気温が上昇し、晴天が広がった28日、福岡県内では、スギ花粉が大量に飛散した。民間気象会社ウェザーニューズ（千葉市）による飛散の観測実況は、県内各地は「極めて多い」「非常に多い」。同社によると、各地では太陽の光が花粉粒子で曲げられ太陽を中心に光が広がる「花粉光環」とみられる現象も見られた。（内田完爾）