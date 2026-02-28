ガンバ大阪は２月28日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第４節（WEST）で、清水エスパルスとホームで対戦。90分では決着がつかず、２−２の引き分けで突入したPK戦の末、５―４で勝利した。27分に食野亮太郎が先制点を奪うと、41分にはデニス・ヒュメットが追加点を挙げてリードを広げた。だが、試合終了間際の83分、その３分後と立て続けに２失点を喫した。 試合後のフラッシュインタビューで、イェンス・ヴィ