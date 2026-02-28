バレーボールの大同生命SVリーグは28日、川崎市の東急ドレッセとどろきアリーナなどで行われ、女子は首位NEC川崎が群馬に3―0で快勝し、29勝目（4敗）を挙げた。SAGA久光は東レ滋賀を3―0で下して26勝7敗。男子は首位サントリーがV北海道を3―1で下して28勝1敗、大阪Bが東京GBを3―1で退けて24勝5敗とした。