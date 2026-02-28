◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 侍ジャパン-中日(28日、バンテリンドーム)中日と第2戦を戦う侍ジャパンのスタメンが発表されました。前日のスタメン野手からキャッチャーのみ変更され、坂本誠志郎選手がスタメンマスクをかぶります。サポートメンバーの佐々木泰選手が9番から7番に変更、源田壮亮選手が8番に下がりました。佐々木選手は第1戦でホームランを放つなど2安打1打点の活躍。広島にドラフト1位で入団した2年目の23歳が侍