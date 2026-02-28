◇明治安田J1百年構想リーグ西地区第4節清水2―2（PK戦4―5）G大阪（2026年2月28日パナソニックスタジアム吹田）J1清水はアウェーでG大阪と対戦し、2―2からのPK戦を4―5で落とし、勝ち点1を獲得した。前半はボールを握る時間帯が長かったが、隙を突かれて27分と41分に失点。今季初の複数失点を喫した。それでも後半38分、FW北川航也（29）が右足で得点し1点差。流れの中からゴールを奪うと、同41分にはMFカピシャーバ