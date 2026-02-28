にぎわいをみせるフェスタ「台湾っすか」＝２８日、横須賀市のよこすかポートマーケット台湾の美食と文化を発信するフェスタ「台湾っすか」が２８日、神奈川県横須賀市新港町の商業施設「よこすかポートマーケット」で開幕した。台湾料理やスイーツを味わえるほか、台湾旅行の魅力を知ることができる。３月１日まで。同フェスは今回が初開催。台湾カステラやパイナップルケーキなどが購入できる５店舗が特設マルシェに登場した