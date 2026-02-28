◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第４節ＦＣ東京０―２柏（２８日・味の素スタジアム）柏は敵地でＦＣ東京に２―０で勝利し、百年構想リーグ初勝利を手にした。＊＊＊ＭＦ瀬川祐輔にはゴールを決めなければいけない理由があった。後半２２分から途中出場すると同３７分、エリア右から自身が放ったシュートは一度ブロックされるが、こぼれ球が再び自身のもとへ転がってきた。「コースを狙って蹴れば入るなと思った。