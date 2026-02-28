「執拗に強い文言で脅迫し続け、反社会的で悪質な態様」警察庁長官が激怒「反社会勢力」を持ち上げたNHKの不見識（2019年）知人男性に暴行を加え、現金を脅し取ろうとしたとして、恐喝未遂などの罪に問われたミナミの「テポドン」こと吉満勇介被告（39）に大阪地裁は24日、懲役4年6月の判決を言い渡した。昨年4月、吉満被告は自身が経営に関わるミナミのバーに20代男性を呼び出した。そして、店内に入ってきた男性の顔面を複数