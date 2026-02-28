２７日、地元飲料メーカー椰樹集団の工場を見学する市民や観光客。（海口＝新華社記者／郭程）【新華社海口2月28日】春節（旧正月）連休が明けた中国海南省海口市では、工場見学が活況を呈している。工場は市民や観光客にとって新たなレジャースポットとなった。２７日、地元飲料メーカー椰樹集団の工場で試食する市民や観光客。（海口＝新華社記者／郭程）２７日、地元飲料メーカー椰樹集団の工場を見学する市民や観光客。（海