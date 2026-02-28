茨城県筑西市で下草が燃える不審火が相次いでいて、2月22日には下草から建物に燃え移り、建物と車が焼ける火事も起きています。警察は放火の可能性もあるとみて捜査しています。消防によりますと、茨城県筑西市では1月中旬頃から2月27日までで、下草などが燃える不審火が13件確認されているということです。2月22日には、下草火災から延焼し、近くの児童館とトラックが燃えたということです。この火事によるケガ人は確認されていま