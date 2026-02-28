くりぃむしちゅーの有田哲平が２８日、フジテレビ系「くりぃむの超体験！ＧＰ」で、母方のおじの意外な職業を明かした。有田は幼い頃から「家族から頭がいいんだって」と言われ続けていたといい「なんでかって言うと、俺の母方のおじさんがすごい人で、京大の教授」だといい、スタジオも「えー！」とびっくりだ。有田は「とにかくある専門学の中では、トップの人。権威のある人」だといい「あの人の血を継いでいるんだから、