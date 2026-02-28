連合大分は２８日、大分市で春闘に向けた集会を開き、5％以上の賃上げ率を目指すことなどを確認しました。 集会は春闘にあわせて毎年開催されていて２８日は、連合大分に加盟する労働組合などから約1400人が参加しました。 連合大分の春闘総決起集会（JR大分駅前で） 連合大分によりますと、県内の賃上げ率は2年連続で5％を超えていて２０２６年も5％以上の賃上げ率を実現させることなどを方針に掲げています。