元「TOKIO」の山口達也さん（54）が28日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、人生で引っ越した回数について言及した。山口さんは「一人暮らしを練馬区豊玉でスタートさせ現在に至るまで何回引越しをしたか数えたら14回だった」と告白。「望まない引越しもあったな…でも沢山の人に助けてもらったし、街も人もそれぞれ個性があって全て大好きだ感謝」とつづった。また「昔仕事仲間に『引越し貧乏』とあだ名を付けられ