世界野球ソフトボール連盟（WBSC）は27日、野球のクラブ対抗の国際大会、チャンピオンズリーグ（CL）の欧州大会を今年、創設すると発表した。チェコ、ドイツ、イタリア、オランダ、スペインから計8チームが出場する予定。1次リーグは5月にドイツとオランダで2組に分けて実施。9月に各組上位2チームが集まり、優勝を懸けて争う。（共同）