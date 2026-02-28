【ドバイ＝吉形祐司】イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」は２８日、イスラエルによる攻撃に対する報復として、反撃のミサイルと無人機の第１波が発射されたと発表した。ロイター通信は、米海軍第５艦隊のあるバーレーンで、米軍基地要員の居住区から煙が立ち上っているとの目撃証言を伝えた。原因については不明だ。◇【カイロ＝溝田拓士】中東の衛星テレビ局アル・ジャジーラなどは２８日、米国とイスラエルによるイラン攻