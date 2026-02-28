ボートレース鳴門のプレミアムG1「第2回スピードクイーンメモリアル」は28日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、3月1日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。なお、この日は強い追い風のため終日、安定板が装着された。ついにG1優勝戦進出切符をつかんだ。準優勝戦11Rは前田紗希（33＝埼玉）が逃げ切り勝ち。レース後は安どの表情を見せた。それもそのはず、昨年5月13〜18日のとこなめG2レディースオールスター