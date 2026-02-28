ボストン・セルティックスは、2月26日（現地時間25日、日付は以下同）に行われたデンバー・ナゲッツ戦を84－103で落としたことで、連勝が4で止まった。 この試合、セルティックスは84得点とフィールドゴール成功率34.9パーセント（29／83）で今シーズン最少を記録。2連戦の2夜目だったこともあり、特に後半ではフィールドゴール成功率28.2パーセント（11／39）と不